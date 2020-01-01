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Ванны

Стальные ванны  (118)
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Подборка ванн из Испании
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Выбрано: Ванны
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Акриловая ванна BESCO INSPIRO с душевой кабиной 170x70 правая
Артикул: WAI-170-NPR
Длина: 170
Ширина: 70
40 792 руб.
Акриловая ванна BESCO INSPIRO с душевой кабиной 170x70 левая
Артикул: WAI-170-NLE
Длина: 170
Ширина: 70
40 792 руб.
Акриловая ванна BESCO INSPIRO с душевой кабиной 160x70 правая
Артикул: WAI-160-NPR
Длина: 160
Ширина: 70
39 222 руб.
Акриловая ванна BESCO INSPIRO с душевой кабиной 160x70 левая
Артикул: WAI-160-NLE
Длина: 160
Ширина: 70
39 222 руб.
Акриловая ванна BESCO INSPIRO с душевой кабиной 150x70 правая
Артикул: WAI-150-NPR
Длина: 150
Ширина: 70
36 655 руб.
Доставка 0 внутри МКАД
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Чугунная ванна Элегия 170X70 Универсал
Артикул: ВЧ-1700 Элегия
Длина: 170
Ширина: 70
21 831 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Inspira 190х100 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA191INS2X-04
Длина: 190
Ширина: 100
50 720 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Impossible 190х160 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA190IMP2X-04
Длина: 190
Ширина: 160
96 830 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Helios 194x170 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA197HEL2X-04
Длина: 194
Ширина: 170
78 503 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Incognito 180x180 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA180INC3X-04
Длина: 180
Ширина: 180
86 948 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Veronela Corner 140x140 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA140VEA3X-04
Длина: 140
Ширина: 140
37 380 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Iris 143x143
Артикул: VPBA143IRI3X-04
Длина: 143
Ширина: 143
34 853 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Catalina 146x146 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA146CTL3X-04
Длина: 146
Ширина: 146
39 024 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Mini Catalina 125x125 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA125CTM3X-04
Длина: 125
Ширина: 125
33 624 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Veronela Offset 160x105 левая
Артикул: VPBA160VEA3LX-04
Длина: 160
Ширина: 105
34 680 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Selena 160x105 левая
Артикул: VPBA163SEL3LX-04
Длина: 160
Ширина: 105
28 896 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Selena 147x100 правая
Артикул: VPBA141SEL3PE-04
Длина: 147
Ширина: 100
25 646 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Selena 147x100 левая
Артикул: VPBA141SEL3LE-04
Длина: 147
Ширина: 100
25 646 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Melite 160х105 правая
Артикул: VPBA163MEL3PX-04
Длина: 160
Ширина: 105
31 733 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Melite 160x105 левая
Артикул: VPBA163MEL3LX-04
Длина: 160
Ширина: 105
31 733 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Flora 150x100 левая
Артикул: VPBA151FLA3LX-04
Длина: 150
Ширина: 100
29 297 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Veronela 170x75 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA170VEA2X-04
Длина: 170
Ширина: 75
28 961 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Veronela 160x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA167VEA2X-04
Длина: 160
Ширина: 70
26 227 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Veronela 150x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA157VEA2X-04
Длина: 150
Ширина: 70
24 247 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Penelope 170x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA177PEN2E-04
Длина: 170
Ширина: 70
22 226 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Nymfa 160x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA167NYM2E-04
Длина: 160
Ширина: 70
21 747 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Nymfa 150x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA157NYM2E-04
Длина: 150
Ширина: 70
20 256 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Nike 120x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA127NIK2E-04
Длина: 120
Ширина: 70
18 340 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Minerva 170x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA177MIA2X-04
Длина: 170
Ширина: 70
22 795 руб.
Акриловая ванна Vagnerplast Kleopatra 160x70 ультра белый (bianco)
Артикул: VPBA167KLE2X-04
Длина: 160
Ширина: 70
21 655 руб.
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У
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Когда мы мечтаем о том, как после непростого трудового дня будет здорово расслабиться, в нашем воображении появляется образ идеальной ванны. Стильные, удобные и надежные ванны в интернет-магазине VashaVanna - это простор выбора, гарантия долговечности и «комфортная» цена.

Какую купить ванну

В нашем каталоге Вы найдете ванные различных моделей, форм и цветов, классические или с расширенным функционалом. Чтобы выбрать действительно хорошую ванну, советуем обратить внимание на базовые критерии:

  • материал. Мы рады предложить Вам акриловые, стальные, чугунные изделия. Первые два варианта легче, стоят недорого и привлекают разнообразным дизайном. Чугунные ванны – надежные и долговечные.
  • размерные характеристики. Если пространство небольшое, лучше купить маленькую ванну. Округлые и овальные изделия подойдут для просторной комнаты;
  • производитель. Лучше отдавать предпочтение изготовителям, которые зарекомендовали себя на рынке сантехнической продукции. Среди таковых: Универсал, Roca, Santek.
  • функциональность и комфорт использования. Удобнее пользоваться ванной, оснащенной ручками, поручнями. В нашем каталоге найдутся позиции с полочками, нишами.

Почему VashaVanna – это Ваш верный выбор?

Нам доверяют, нас благодарят и возвращаются к нам. Все это неспроста: завоевывать доверие покупателей нам помогают неоспоримые преимущества:

  • лучший сервис – мы никогда не оставляем Вас наедине с сомнениями, отвечаем на все вопросы, подводим к оправленному выбору;
  • качество продукции – все наши товары имеют сертификаты, которые подтверждают соответствие продукции стандартам качества;
  • приятные цены – у нас в каталоге найдутся действительно недорогие ванны.

Чтобы задать любые вопросы или оформить заказ, позвоните нам или закажите обратный звонок на сайте.

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