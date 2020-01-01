Когда мы мечтаем о том, как после непростого трудового дня будет здорово расслабиться, в нашем воображении появляется образ идеальной ванны. Стильные, удобные и надежные ванны в интернет-магазине VashaVanna - это простор выбора, гарантия долговечности и «комфортная» цена.
Какую купить ванну
В нашем каталоге Вы найдете ванные различных моделей, форм и цветов, классические или с расширенным функционалом. Чтобы выбрать действительно хорошую ванну, советуем обратить внимание на базовые критерии:
- материал. Мы рады предложить Вам акриловые, стальные, чугунные изделия. Первые два варианта легче, стоят недорого и привлекают разнообразным дизайном. Чугунные ванны – надежные и долговечные.
- размерные характеристики. Если пространство небольшое, лучше купить маленькую ванну. Округлые и овальные изделия подойдут для просторной комнаты;
- производитель. Лучше отдавать предпочтение изготовителям, которые зарекомендовали себя на рынке сантехнической продукции. Среди таковых: Универсал, Roca, Santek.
- функциональность и комфорт использования. Удобнее пользоваться ванной, оснащенной ручками, поручнями. В нашем каталоге найдутся позиции с полочками, нишами.
Почему VashaVanna – это Ваш верный выбор?
Нам доверяют, нас благодарят и возвращаются к нам. Все это неспроста: завоевывать доверие покупателей нам помогают неоспоримые преимущества:
- лучший сервис – мы никогда не оставляем Вас наедине с сомнениями, отвечаем на все вопросы, подводим к оправленному выбору;
- качество продукции – все наши товары имеют сертификаты, которые подтверждают соответствие продукции стандартам качества;
- приятные цены – у нас в каталоге найдутся действительно недорогие ванны.
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